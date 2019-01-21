2019-01-21T10:02:59+03:00
Общество

Прокуратура: «Евробус-Плюс» выпускал на линию неисправные автобусы

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Фото: Риты ПерегудовойФото: Риты Перегудовой
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После резонансного ДТП в Барнауле, когда пассажирский автобус врезался в столб на площади Октября, прокуратура города инициировала проверку в отношении компании «Евробус-Плюс».

Как сообщает пресс-служба прокуратуры по Алтайскому краю, в деятельности ООО «Евробус-Плюс» обнаружили нарушения трудового законодательства, а также требований в организации безопасности дорожного движения.

В частности удалось установить, что перевозчик принимал на работу водителей, которые не проходили обязательное психиатрическое освидетельствование.

При проведении расследования несчастных случаев работодатель нарушал сроки создания соответствующих комиссий, в результате нарушал требования трудового законодательства.

Также оказалось, что в трудовых договорах с работниками не указаны сроки выплаты заработной платы, помимо этого не указаны сведения об условиях труда на рабочем месте.

Кроме того проверка показала, что компания «Евробус-Плюс» выпускала на линию автобусы, в которых имелись технические неисправности.

В результате проверки руководителя ООО «Евробус-Плюс» привлекли к административной ответственности.

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