19 пострадавших: В центре Барнаула автобус врезался в столб

Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали 19 человек, произошло вечером в среду, 19 декабря, на площади Октября в Барнауле.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, водитель транспортного средства не справился с управлением и врезался в столб. В социальных сетях появилось видео, на котором видно, что за рулем автобуса находилась женщина. По телефону она объясняла кому-то, что транспортное средство занесло на скользкой дороге. На место в течение пяти минут прибыли четыре экипажа ГИБДД.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/682980" frameborder="0"></iframe> Авария на площади Октября в Барнауле.Автор: Жанна Измайлова

Как сообщает Министерство здравоохранения Алтайского края, во время аварии пострадали 19 пассажиров автобуса, из них двое детей. Первая бригада «скорой помощи» прибыла через две минуты. Всего на месте происшествия были задейстованы 10 бригад.

- Детей отвезли на обследование в краевую детскую больницу № 7. У них выявлены легкие травмы, не требующие госпитализации. Медицинская помощь оказана, - отметили в ведомстве.

17 взрослых пассажиров доставили в краевую больницу № 1. Семь из них госпитализированы с травмами разной степени тяжести, восемь в настоящий момент обследуются. Двое в госпитализации не нуждаются.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/682981" frameborder="0"></iframe> Авария на площади Октября в Барнауле.Автор: Жанна Измайлова

В социальных сетях бурно обсуждают это ДТП.

- Неизвестно что произошло, пока. За доли секунды, даже не поняла. Те, кто был в центре автобуса, пострадали больше всех. Скользко ,автобус занесло, но не понятно как вообще. Девушку-водителя жалко, - написала Жанна Измайлова.

- На дороге гололед. Сегодня на автобусе ехала, его тоже немного занесло, когда он с остановки выезжал, - отметила Ольга Кривошеина.