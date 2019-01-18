2019-01-18T12:29:39+03:00
Общество

Мужчину с татуировкой дракона разыскивают на Алтае

САПОЖКОВА Александра
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Мужчину с татуировкой дракона разыскивают на АлтаеМужчину с татуировкой дракона разыскивают на АлтаеФото: предоставлено пресс-службой
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Житель Бийска Алексей Ельчанинов ушел из дома 26 октября минувшего года и до сих пор о нем ничего не известно. Следствие продолжает разыскивать мужчину.

Приметы пропавшего: рост 178 см, худощавый, сутулится, на вид 35-38 лет (мужчина 1980 года рождения), светло-русые волосы.

Был одет в драповое черное пальто до колен, шерстяную светлую кофту, синие джинсы и черные туфли.

Особые приметы: татуировки на коленях и ступнях, на правом плече - татуировка в виде дракона.

Следственное управление СК по Алтайскому краю просит граждан, которым что-либо известно об исчезновении Алексея Ельчанинова, позвонить по тел. (3852) 29-80-94, 29-80-39, 02 (по мобильному - 102).

Так как сведений о местонахождении бийчанина нет долгое время, следователи приняли решение о возбуждении уголовного дела, отметили в ведомстве.

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