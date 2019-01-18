Селянин летом ушел с пастбища и пропал

СЕГОДНЯ 06:57 2019-01-18T06:58:22+03:00

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Следствие разыскивает пропавшего летом Виктора Неустроева 1971 года рождения.

Как сообщили в управлении СК по Алтайскому краю, 22 августа прошлого года мужчина ушел с пастбища, которое находится в нескольких километрах от села Алтайское Алтайского района, и не вернулся.

Приметы пропавшего: рост около 170 см, среднего телосложения, на вид 46-48 лет, лицо смуглое овальное, волосы прямые черные с проседью, может носить бороду, глаза голубые.

В день исчезновения был одет в матерчатую темно-синюю куртку, черные брюки, майку в бело-синюю полоску, черные ботинки.

Особая примета: на левом плече татуировка с надписью «Беркут».

Если вам что-либо известно об обстоятельствах исчезновения Виктора Неустроева, просьба позвонить по одному из указанных телефонов: 02 (по мобильному - 102), (3852) 29-80-94, 29-80-39.

Отмечается, что в связи с тем, что сведений о мужчине нет длительное время, принято решение о возбуждении уголовного дела.