СЕГОДНЯ 11:00 2019-01-17T11:33:54+03:00

Бийчанка обокрала своего ухажера в первый день Нового года Фото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ

Мужчина поплатился за то, что пустил девушку в свою квартиру

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Житель Бийска 1 января 2019 года пригласил малознакомую ему девушку в свою квартиру, чтобы вместе продолжить празднование Нового года. В итоге мужчине пришлось об этом пожалеть.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, когда хозяин квартиры уснул, злоумышленница похитила его портмоне, в котором находилось 9,5 тысяч рублей. Также она прихватила портативное зарядное устройство и мужские полуботинки 45-го размера. Помимо этого, потерпевший не смог найти утром свои документы, в том числе паспорт, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования и медицинский полис.

Обманутый мужчина обратился с заявлением в полицию. Он оценил причиненный ему ущерб в 14,5 тысяч рублей.

Вскоре полицейские задержали подозреваемую в краже. Выяснилось, что она жила совсем рядом с потерпевшим.

В настоящее время в отношении девушки возбудили уголовное дело.