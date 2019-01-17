Детей приглашают в биологический кружок в барнаульском зоопарке «Лесная сказка»
С февраля в барнаульском зоопарке «Лесная сказка» начинает работу биологический кружок для школьников.
Как сообщает пресс-центр администрации Барнаула, занятия для ребят будут проводить как сотрудники самого зоопарка, так и специалисты отдела экологического просвещения Тигирекского заповедника.
- Участники кружка узнают о редких видах животных и растений нашей страны, смогут прикоснуться к истории Алтайского края через палеонтологические находки, - передает источник информации.
Но что, пожалуй, самое интересное – детей научат оказывать животным первую медицинскую помощь! Пожалуй, такое им точно никто и нигде не преподает, а ведь забота о братьях наших меньших – это очень важная часть окружающего нас мира.
Помимо этого школьникам расскажут, как отличать ядовитые растения, а какие приносят пользу.
Записаться в кружок могут дети от 10 до 14 лет. Подробная информация по кружку по телефону: +7 962 792 57 21 (Ксения) в будни с 8.00 до 17.00.