2019-01-17T09:16:57+03:00
Общество

Детей приглашают в биологический кружок в барнаульском зоопарке «Лесная сказка»

Ведется набор ребят от 10 до 14 лет
Анна СЕМИНА
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Дети в барнаульском зоопаркеДети в барнаульском зоопаркеФото: Анна СЕМИНА
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С февраля в барнаульском зоопарке «Лесная сказка» начинает работу биологический кружок для школьников.

Как сообщает пресс-центр администрации Барнаула, занятия для ребят будут проводить как сотрудники самого зоопарка, так и специалисты отдела экологического просвещения Тигирекского заповедника.

- Участники кружка узнают о редких видах животных и растений нашей страны, смогут прикоснуться к истории Алтайского края через палеонтологические находки, - передает источник информации.

Но что, пожалуй, самое интересное – детей научат оказывать животным первую медицинскую помощь! Пожалуй, такое им точно никто и нигде не преподает, а ведь забота о братьях наших меньших – это очень важная часть окружающего нас мира.

Помимо этого школьникам расскажут, как отличать ядовитые растения, а какие приносят пользу.

Записаться в кружок могут дети от 10 до 14 лет. Подробная информация по кружку по телефону: +7 962 792 57 21 (Ксения) в будни с 8.00 до 17.00.

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