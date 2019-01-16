2019-01-16T04:53:17+03:00
Общество

Жители алтайского села Тюменцево жалуются на отсутствие воды

Люди рассказывают, что проблемы с водоснабжением начались неделю назад
Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Жители алтайского села Тюменцево жалуются на отсутствие водыЖители алтайского села Тюменцево жалуются на отсутствие водыФото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Жители села Тюменцево Алтайского края пожаловались в краевые СМИ на проблемы с водоснабжением, которые по их словам начались еще неделю назад.

Как пишет «ПОЛИТСИБРУ», к ним в редакцию обратилась жительница села Тюменцево Светлана Чугунова. Она рассказала, что в райцентре произошла коммунальная авария, из-за которой многие люди остались без воды на длительное время.

В частности женщина сообщила, что воду отключили 10 января. С ее же слов, подвоз воды в село никто не организовал. Люди выходили из ситуации, кто как может. Некоторые выезжали к родственникам в другие районы, чтобы элементарно помыться и постирнать вещи.

Тем временем, в Минстройтрансе Алтайского края сообщили, что аварию уже устранили. Местные жители утверждают, что яму действительно закопали, но напора в домах и квартирах как не было, так и нет.

В свою очередь власти заверили, что с 11 часов 15 января в селе Тюменцево налажена бесперебойная подача воды.

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