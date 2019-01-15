В Барнауле за 12 млн продают двухуровневую квартиру с камином и видом на Обь

СЕГОДНЯ 17:22 2019-01-15T18:40:41+03:00

Квартиру с лестницей, камином и видом на Обь продают за 12 млн рублей Фото: портал "Недвижимость Алтай"

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Элитное жилье площадью 215 квадратных метров продают в Барнауле за 12 млн рублей.

Как сообщает «Недвижимость Алтай», двухуровневая квартира расположена на пятом и шестом этажах, соединенных необычной лестницей. Планировка включает кухню-гостиную с настоящим камином и несколько спальных комнат. Везде сделан дизайнерский ремонт, а из окон открывается вид на Обь.

Собственник готов продать квартиру вместе с бытовой техникой и мебелью, а два парковочных места можно приобрести за отдельную плату.

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С усадьбы открывается великолепный вид на город. Расположение в тупиковом проезде гарантирует отсутствие шумов. Кирпичный дом розового цвета построен в 2009 году. Продавец уверяет, что это эксклюзивное предложение на рынке жилья (подробнее)

Квартиру с лестницей, камином и видом на Обь продают за 12 млн рублейФото: портал "Недвижимость Алтай"