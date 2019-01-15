2019-01-15T04:59:28+03:00
Общество

Огромный коттедж с каминной, зимним садом и спа-зоной продают за 50 млн рублей

САПОЖКОВА Александра
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Скриншот с сайта barnaul.cian.ruСкриншот с сайта barnaul.cian.ru
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Огромный коттедж площадью тысяча квадратных метров продают в Барнауле. И продавец уверяет, что это эксклюзивное предложение на рынке жилья. Дом кирпичный, розового цвета, построен в 2009 году на ул. Мамонтова.

- Он расположен в нагорной части, и с усадьбы открывается великолепный вид на город! – написано в объявлении. - Расположение в тупиковом проезде гарантирует отсутствие шумов.

Коттедж выполнен в нескольких уровнях. Имеются спальни с гардеробными, столовая и кухонная, спортивный зал со спа-зоной и бассейном, каминная с зимним садом и прочее.

Площадь усадьбы в 20 соток облагорожена лестницами, площадками, тротуаром, зелеными газонами.

Скриншот с сайта barnaul.cian.ru

Скриншот с сайта barnaul.cian.ru

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Дом построен по проекту архитектора Петра Анисифорова. На первом этаже расположены гостиная с камином, кухня-столовая, холл с витражами, кабинет, санузел с душевой кабиной (подробнее)

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