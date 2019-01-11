Коттедж с озером и фонтаном продают в Барнауле за 35 млн рублей

СЕГОДНЯ 12:20 2019-01-11T12:21:44+03:00

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Коттедж с гигантским гостевым домом продают в поселке Фирсова Слобода под Барнаулом за 35 млн рублей.

Как сообщает «Недвижимость Алтай», двухэтажный дом построен по проекту известного барнаульского архитектора Петра Анисифорова. На первом этаже - гостиная с камином, кухня-столовая, холл с витражным освещением, кабинет, спортзал, санузел с душевой кабиной, котельная и хозпомещения. На втором - три спальни, гостевая, большая ванная. Лестница выполнена из массива дерева с коваными перилами. Дом укомплектован современными мебелью и техникой.

Скриншот с сайта realtai.ru

На участке имеется небольшое искусственное озеро с фонтаном, многоярусные газоны. На заднем дворе среди деревьев находятся зона барбекю и гостевой дом. На первом этаже гостевого дома — кухня-гостиная и сауна, на втором — бар-стойка, бильярдный стол и мягкий уголок. Рядом с домом для гостей — крытая площадка с каменным очагом.