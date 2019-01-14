2019-01-14T08:19:16+03:00
Общество

В Барнауле начали демонтировать новогодний городок на площади Сахарова

Дарья САВЕНКО
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В Барнауле начали демонтировать новогодний городок на площади СахароваВ Барнауле начали демонтировать новогодний городок на площади СахароваФото: Олег УКЛАДОВ
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В понедельник, 14 января, в столице Алтайского края начали демонтаж новогоднего городка на площади Сахарова.

Демонтаж елки на Сахарова.Видео: Олег УкладовОлег УКЛАДОВ

Как сообщили в городской администрации, демонтаж конструкций займет три дня. Конструкцию ели и новогодние украшения с главной новогодней площадки краевой столицы отправят на хранение до следующих новогодних праздников.

Проспект Социалистический от улицы Молодежной до улицы Димитрова откроют для движения транспорта уже с 17 января.

При этом, в городской администрации подчеркивают, что снежный городок на улице Мало-Тобольской будет работать, пока позволят погодные условия.

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Новогодние праздники, увы, подошли к концу. Пора снимать с елки игрушки, гирлянды, мишуру. По привычке многие барнаульцы выкидывают елки после праздников на мусорку. А вот и зря! Они еще кое-кому могут очень пригодиться! (подробнее).

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