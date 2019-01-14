СЕГОДНЯ 05:49 2019-01-14T08:19:16+03:00

В Барнауле начали демонтировать новогодний городок на площади Сахарова Фото: Олег УКЛАДОВ

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В понедельник, 14 января, в столице Алтайского края начали демонтаж новогоднего городка на площади Сахарова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/686125" frameborder="0"></iframe> Демонтаж елки на Сахарова.Видео: Олег УкладовОлег УКЛАДОВ

Как сообщили в городской администрации, демонтаж конструкций займет три дня. Конструкцию ели и новогодние украшения с главной новогодней площадки краевой столицы отправят на хранение до следующих новогодних праздников.

Проспект Социалистический от улицы Молодежной до улицы Димитрова откроют для движения транспорта уже с 17 января.

При этом, в городской администрации подчеркивают, что снежный городок на улице Мало-Тобольской будет работать, пока позволят погодные условия.

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