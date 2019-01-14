В Барнауле начали демонтировать новогодний городок на площади Сахарова
В понедельник, 14 января, в столице Алтайского края начали демонтаж новогоднего городка на площади Сахарова.
Демонтаж елки на Сахарова.Видео: Олег УкладовОлег УКЛАДОВ
Как сообщили в городской администрации, демонтаж конструкций займет три дня. Конструкцию ели и новогодние украшения с главной новогодней площадки краевой столицы отправят на хранение до следующих новогодних праздников.
Проспект Социалистический от улицы Молодежной до улицы Димитрова откроют для движения транспорта уже с 17 января.
При этом, в городской администрации подчеркивают, что снежный городок на улице Мало-Тобольской будет работать, пока позволят погодные условия.
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Что делать с елкой после нового года?
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