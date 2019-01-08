2019-01-08T06:05:04+03:00
Общество

Что делать с елкой после нового года?

«Комсомолка» публикует актуальный список пунктов приема ёлок в Барнауле
Ольга ВЕДЕРНИКОВА
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Елки могут стать кормом для животных.Елки могут стать кормом для животных.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Ну, вот и все! Завтра уже на работу! Новогодние праздники, увы, подошли к концу. Пора снимать с елки игрушки, гирлянды, мишуру. По привычке многие барнаульцы выкидывают елки после праздников на мусорку. А вот и зря! Они еще кое-кому могут очень пригодиться!

- Елки могут стать кормом животным. Хвоя – отличная витаминная подкормка для лошадей зимой, - говорят представители организации «Мусора.Больше.Нет» в Барнауле. – Также есть производители, готовые переработать елки в щепу.

Именно с этой целью в краевой столице в очередной раз организовали акцию «Елки, палки, пять бизонов» по сбору новогодних елок. Пройдет она в два этапа: 13 января и с 18 по 20 января.

Куда сдать елку

13 января

С 11.00 до 13.00:

- Площадь Октября, «Зелёный сквер »

- ТРЦ « Гулливер Парк», Красноармейский, 51 а

- ТРЦ «Юность», Тимуровская, 17

С 11.00 до 13.00:

- ул.Балтийская, 53

- ЖК «Времена года», пр.Энергетиков, 2 (Пересечение Взлетной и Ускова)

С 12.00 до 14.00:

-Площадь Народная

- ТРЦ «ОГНИ» (ул. Антона Петрова, 219Б)

С 12.00 до 15.00:

- Конно- спортивный клуб санатория «ОБЬ» ( Змеиногорский тракт, 77, тел.для связи - 8 -913- 213-66-66)

С 18 по 20 января

- ТРЦ «Пионер» (пр. Ленина, 102В)

- «Барнаульский зоопарк» (удл. Энтузиастов, 10)

- Парк культуры и отдыха «Центральный» (пр. Социалистический, 11)

- Парк «Арлекино» (ул. Георгия Исакова, 149А)

Точки сбора будут работать до 13.00 20 января. С 13:00 начинаем вывоз елок.

Важно!

При сдаче елок в пункты сбора деревья должны быть очищены от остатков мишуры, игрушек, искусственного снега. Это очень важно, так как часть из них пойдет на корт животных.

Полезный телефон

С координатором акции «Елки, палки, пять бизонов» в Барнауле Тертишниковой Екатериной можно связаться по тел. 8-960-491-44 -5

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