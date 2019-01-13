2019-01-13T11:50:12+03:00
Общество

В Алтайском крае закрыт сезон охоты на боровую дичь и копытных

Иван ОЛЕКСЮК
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Алтайском крае закрыт сезон охоты на боровую дичь, косулю сибирскую, лося и оленя благородного. Краевое минприроды напоминает, ограничения вступили в силу с 1 января.

Сейчас разрешена охота на норку (европейскую, американскую), белку, куницу (лесную, каменную), хоря (лесного, степного). Охота открыта на них с 18 августа по 28 февраля.

На зайца-беляка и русака, а также лисицу можно будет охотиться до конца января. На корсака и волка до конца февраля.

Такое же ограничение действует на добычу кабана, бобра (европейского, канадского), колонка, рыси и горностая и соболя. На ондатру и водяную полевку в нашем регионе можно охотиться с 1 октября по 1 апреля.

- Незаконная охота наказывается штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет. Кроме того, браконьеры должны возместить ущерб, причиненный государству в результате незаконной добычи объектов животного мира, - сообщает региональное правительство.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В алтайском селе насмерть сбили пожилую женщину
Более 10 тыс детей посетили новогодние праздники на Алтае
В Барнауле начали продавать билеты на авиарейсы в Сочи и Анапу
«Лансер» и «Жигули» столкнулись в Барнауле
Полицейские задержали подозреваемых в краже телевизора
Внимание! Помогите найти человека
В Барнауле внедорожник едва не слетел с моста
Вандалы разгромили детский игровой комплекс в Барнауле
«Чуйский тракт» перекроют в двух местах
Мужчина с психическим заболеванием пропал в Новоалтайске
Бийские школьники примерили на себя роль сварщиков и столяров
14 алтайских хоккеистов могут попасть в сборные страны
Мужчина без зубов и с татуировкой в виде женщины пропал на Алтае
На Алтае застолье завершилось поножовщиной
Потерявшего документы бийчанина «кинули» мошенники
Барнаулке вернут прежнее русло
В школах Бийска повысили плату за питание
Мужчина тряпкой задушил сожительницу
Выставка исторических купюр открылась в Змеиногорске
Житель Барнаула украл у соседа 18 килограммов меда
Lexus RX330 сбил ребенка на пешеходном переходе в Барнауле (видео)
Мужчина поленом и скалкой избил свою сожительницу
Коттедж с озером и фонтаном продают в Барнауле за 35 млн рублей
Маршруты автобусов 76, 120 и 110 изменятся в Барнауле
Администратор гостевого дома «кинула» хозяина на деньги
Сергей Шубенков стал лучшим спортсменом страны
Жительница Бийска после потери кошелька попалась на уловку мошенника
Мужчина едва не убил отца и 5-летнего племянника