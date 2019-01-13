В Алтайском крае закрыт сезон охоты на боровую дичь и копытных

СЕГОДНЯ 11:50 2019-01-13T11:50:12+03:00

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В Алтайском крае закрыт сезон охоты на боровую дичь, косулю сибирскую, лося и оленя благородного. Краевое минприроды напоминает, ограничения вступили в силу с 1 января.

Сейчас разрешена охота на норку (европейскую, американскую), белку, куницу (лесную, каменную), хоря (лесного, степного). Охота открыта на них с 18 августа по 28 февраля.

На зайца-беляка и русака, а также лисицу можно будет охотиться до конца января. На корсака и волка до конца февраля.

Такое же ограничение действует на добычу кабана, бобра (европейского, канадского), колонка, рыси и горностая и соболя. На ондатру и водяную полевку в нашем регионе можно охотиться с 1 октября по 1 апреля.

- Незаконная охота наказывается штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет. Кроме того, браконьеры должны возместить ущерб, причиненный государству в результате незаконной добычи объектов животного мира, - сообщает региональное правительство.