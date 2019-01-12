Бийские школьники примерили на себя роль сварщиков и столяров

СЕГОДНЯ 10:03 2019-01-12T10:03:08+03:00

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Школьники Бийска приняли участие в необычной акции по профориентации: они примерили на себя роль сварщиков и столяров.

Такое стало возможным благодаря проведению II зимней каникулярной школы для одаренных и талантливых детей и молодежи. Как сообщает «Бийский рабочий», она прошла в стенах Бийского государственного колледжа.

- Главная задача зимней школы - повышение уровня познавательной активности у студентов и школьников, популяризация рабочих профессий и, конечно, организация их досуга, - отметила Эльза Пташинская, заместитель директора по воспитательной работе БГК.

Профориентацию прошли более 65 ребят, которые обучаются в двух колледжах и шести школах. Компанию им составили 12 студентов из числа детей-сирот и подростки из неблагополучных семей. Специально для них открыли шесть тематических площадок, на которых мальчишки и девчонки смогли примерить на себя рабочие специальности – строителя, сварщика, столяра, дизайнера. Мало того, что они прошли практику, им рассказали об азах планирования бюджета.