В Томск, Казань и Абакан можно будет улететь по низким ценам из Барнаула

10 Янв. 2019 2019-01-10T09:26:47+03:00

Стоимость перелетов для жителей будет ниже обычной. Фото: предоставлено пресс-службой

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Три маршрута из Барнаула – Томск, Казань и Абакан - вошли в список субсидируемых авиарейсов в 2019 году. Стоимость перелетов для жителей будет ниже обычной.

- Новым направлением в этом году станет рейс «Барнаул - Абакан - Барнаул» с субсидированием 61% за счет бюджетов Алтайского края и Республики Хакасия, сообщают в краевом Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Рейс будут выполнять два раза в неделю на самолетах Ан-28 и Л-410 вместимостью 17 пассажиров. Протяженность полета - 550 километров, - сообщает краевой минтранс.

Рейс Барнаул – Томск будет осуществляться трижды в неделю на самолетах Ан-28 и Л-410, протяженность полета - 353 километра. От каждого региона субсидирование составит по 25%. Всего за год выполнят 156 парных рейсов.

В столицу Татарстана самолет канадского производства Bombardier CRJ-200 вместимостью 50 пассажиров будет летать из Барнаула два раза в неделю. Всего за год планируется выполнить 104 рейса. Софинансирование Алтайского края и Республики Татарстан - по 30,5%.

Стоимость перелетов пока только рассчитывается, ее назовут позже.