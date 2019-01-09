Алтайские спасатели предупреждают об усилении ветра до 22 м/с

9 Янв. 2019 2019-01-09T08:27:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Днем на большей территории Алтайского края ожидается снег и сильный ветер.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, в первый рабочий день 2019 года порывы ветра по югу достигнут 17-22 метров в секунду. На дорогах ожидается сильная гололедица, осадки в виде мокрого снега, местами метель. Температура воздуха по краю составит 0…-5 градусов, по северо-западу до -10. В Барнауле ожидается -3…-5.

Спасатели просят быть водителей особенно аккуратными. При осадках, ухудшающих видимость, следует уменьшить скорость движения до 10-20 км/ч, ехать при ближнем свете фар или с «противотуманками» и внимательно следить за дорогой. Важно не приближаться слишком близко к едущему впереди автомобилю или ориентироваться на него при выборе траектории движения.

Перед поездкой за пределы населенного пункта важно проверить состояние всех систем автомобиля, комплектацию аптечки и средств пожаротушения, необходимых аварийно-спасательных средств в виде топора и троса, а также средств связи.