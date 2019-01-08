2019-01-08T06:30:53+03:00
Звезды

Новогодние мировые джаз-хиты исполнят в Барнауле

В программе также прозвучат саундтреки к фильмам «Один дома»
Ольга ВЕДЕРНИКОВА
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Барнаульские музыканты решили продлить новогоднее настроение местным жителям. 11 января известный алтайский исполнитель Андрей Земсков и ансамбль «Jazz-Comfort" приглашают на концерт, в программе которого прозвучат самые известные рождественские и новогодние композиции («Let it snow», «Jingle bells», «White Christmas», «Rockin around the christmas tree», а также саундтреки к фильмам «Один дома», «Один дома-2». 100% живой звук гарантирован! Приходите и зарядитесь праздничным настроением! Волшебные мелодии, прекрасная дружественная атмосфера и лучшие музыканты нашего города.

Праздничный концерт состоится 11 января в 19.00 в концертном зале Алтайского Государственного Института Культуры ( Барнаул, пр. Ленина, 66). Цена билета: от 300 рублей. Телефон для справок (3852) 66-76-28.

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