Автомобильное столпотворение около ТРЦ «Galaxy» закончится 6 января

6 Янв. 2019 2019-01-06T06:22:59+03:00

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Вечером 6 января 2019 года на проспекте Строителей в Барнауле откроют для проезда всю проезжую часть.

Напомним, 17 июля 2018 года, водитель грузового автомобиля МАЗ при буксировке экскаватора, грубо нарушив правила дорожного движения, врезался в пролетное строение железнодорожного путепровода и повредил ее. В пятницу, 4 января 2019 года, там начались ремонтные работы по замене балок пролетного строения моста. Так как дорожники изменили организацию дорожного движения, там в настоящий момент образуются большие пробки.

Железнодорожники отмечают, что решение о проведении ремонтных работ было принято на основании детальной экспертизы специализированного научного учреждения.

Как сообщили в городской администрации, работы закончатся в 17:00 6 января. Жителей Барнаула просят быть внимательными, соблюдать требования дорожных знаков и заранее планировать свои поездки.