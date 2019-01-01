Как будут работать паспортные столы в Барнауле

1 Янв. 2019 2019-01-01T06:56:36+03:00

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Отделы по вопросам миграции края в январе будут работать по будням по всем направлениям деятельности: оформление паспорта, разрешения на временное проживание, вида на жительство, осуществление регистрации по месту жительства (пребывания), снятия с регистрационного учета.

Краевое управление МВД сообщает, что первую и третью субботы месяца (за исключением праздничных дней) с 09.00 часов до 13.00 часов осуществляется прием по выдаче (замене) паспортов, по регистрационному учету.

Наиболее загруженными днями, как правило, являются: вторник и четверг, а в течение приема с 9.00 часов и с 14.00 часов.

Оформление разрешения на временное проживание составляет от 3 до 6 месяцев, вид на жительство и гражданства РФ готовится до 6 месяцев, а паспорта гражданина России до 10 дней и до 30 дней, регистрация (снятие) с учета оформляется в течение 3-х рабочий дней.