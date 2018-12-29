2018-12-29T14:35:21+03:00
Общество

Семибальные пробки образовались в Барнауле

Иван ОЛЕКСЮК
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Пробки в Барнауле наблюдаются с обеда. Ближе к вечеру, по данным сервиса «Яндекс пробки», в Барнауле в субботу, 29 декабря, заторы на дорогах достигли отметки в семь баллов.

Затрудненность движения наблюдаются на Социалистическом проспекте и проспекте Ленина. Напомним, ранее городская администрация сообщала о перекрытии дорог в Ленинском и Октябрьском районах.

Это связано с проведением новогодних праздников. В 17.00 в центре состоялось открытие главной городской елки, также на площади Сахарова в 18.00 запустили праздничный фейерверк.

Также в центре наблюдаются пробки на проспекте Строителей, Молодежной улице от Красноармейского до Социалистического проспекта. На Павловском тракте, улице Антона Петрова, Малахова, Попова и Власихинской.

Водителей просят быть внимательными и заранее выбирать пути для объезда.

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