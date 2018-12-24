Жителям Барнаула названивают Дюжев, Билан, Семенович

СЕГОДНЯ 08:29 2018-12-24T08:29:14+03:00

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Звезды шоу-бизнеса Дмитрий Дюжев, Дима Билан, Анна Семенович звонят жителям Барнаула и предлагают купить украшения.

Нестандартный пиар-ход придумала одна из компаний, которая занимается продажей ювелирных изделий.

- Мне уже звонили все трое, - рассказывает Татьяна. – Причем обращаются по имени. Говорят, что я принцесса, красотка, заслуживаю самого лучшего, ну и потом идет реклама ювелирки. Билан, кстати, обещал записать мой телфончик.

Конечно, звонят звезды не лично, включают запись аудиоролика. Не обходится и без казусов.

- Звонит Дима Билан и называет меня Евгенией в женском роде и принцессой, - смеется житель Барнаула Евгений.

По словам горожан, они не против общения со звездами, хоть и в записи. И реклама скорее смешит, нежели вызывает раздражение.

- Главное, чтобы не переусердствовали и не стали названивать каждый день, - отмечают потенциальные покупатели. – Иначе это просто надоест.

Что касается личных данных, то горожане их оставляли добровольно, заполнив анкету в магазине.