Алтайский край оказался в десятке туристического нацрейтинга

СЕГОДНЯ 14:17 2018-12-21T14:17:27+03:00

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Алтайский край занял шестое место в ежегодном Национальном рейтинге России в области туризма, сообщила пресс-служба Алтайтурцентра. Регион улучшил свою позицию по сравнению с 2017 годом, заняв шестое место. Край опередила Москва, Краснодарский край, Московская область, Санкт-Петербург и Крым.

Рейтинг составил Центр информкоммуникаций «Рейтинг», а также журнал «Отдых в России». Исследователи учитывали мнения экспертов в области туризма, опрашивали представителей туриндустрии и власть. Их просили сопоставить прошлый год и итоги уходящего нынешнего года. Эксперты оценивали уровень внутреннего и въездного туризма, потенциал региона и его популярность среди туристов России. Кроме того, изучались запросы в поисковиках, количество опубликованных материалов в средствах массовой информации.