2018-12-20T12:17:15+03:00
Общество

Полсотни новых машин скорой помощи подарили алтайским медикам

В ближайшее время в край поступят еще 20 машин
Анна СЕМИНА
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Новые машиныНовые машиныФото: пресс-службы правительства Алтайского края
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В медицинские организации Алтайского края в четверг, 20 декабря, передали почти полсотни новых машин скорой помощи.

Ключи от автомобилей передали главам муниципалитетов и руководителям организаций здравоохранения.

- Вопросы оказания скорой медицинской помощи всегда были и остаются в фокусе внимания государства и общества, ведь от качества и оперативности оказания медпомощи часто зависит человеческая жизнь. Каждый житель региона должен быть уверен, что при необходимости такая помощь будет оказана. Скорость доставки пациентов напрямую зависит от технического состояния автопарка медицинских организаций, поэтому руководство страны и правительство Алтайского края всегда ответственно относились к этой теме, - отметила на церемонии вручения заместитель губернатора края Ирина Долгова.

Из общего числа автомобилей, 34 были приобретены за счет краевого бюджета – это 87,6 миллиона рублей. Остальные 15 купили за федеральные деньги (37,4 миллиона рублей). Помимо этого в ближайшее время по программе поддержки автомобильной промышленности в край приедут еще 20 «Соболей» на сумму почти 50 млн рублей.

- Все автомобили класса В оснащены необходимым медицинским оборудованием, имеют высокую проходимость и надежность, гарантированную производителем, - заверяют в правительстве.

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