Студенческий спасательный отряд появится на Алтае

19 Дек. 07:09 2018-12-19T07:09:08+03:00

Он будет состоять из элиты

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В Алтайском крае появится первый спасательный отряд, составленный из студентов - «Олимп безопасности». Отбор в него будет очень жестким.

Этот отряд будет создан на базе государственного педагогического университета.

- Он станет структурной единицей Алтайского краевого отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей, - говорят в пресс-службе министерства образования и науки региона.

Попасть в этот отряд, в первую очередь, смогут студенты, обучающиеся по направлениям «Физическая культура и спорт» и «Основы безопасности жизнедеятельности». При этом, можно сказать, что это будет элитный отряд. Отбор обещает быть жестким. Добровольцам предстоит пройти строгий отборочный цикл.

- Отряд будет помогать сотрудникам МЧС в обеспечении безопасности населения, оказывать содействие при подготовке граждан к действиям в чрезвычайных ситуациях, а также принимать участие в организации мероприятий в рамках Всероссийского движения «Школа безопасности» и «Юный спасатель», - добавляют в ведомстве.