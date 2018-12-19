2018-12-19T07:09:08+03:00
Общество

Студенческий спасательный отряд появится на Алтае

Он будет состоять из элиты
Анна СЕМИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Алтайском крае появится первый спасательный отряд, составленный из студентов - «Олимп безопасности». Отбор в него будет очень жестким.

Этот отряд будет создан на базе государственного педагогического университета.

- Он станет структурной единицей Алтайского краевого отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей, - говорят в пресс-службе министерства образования и науки региона.

Попасть в этот отряд, в первую очередь, смогут студенты, обучающиеся по направлениям «Физическая культура и спорт» и «Основы безопасности жизнедеятельности». При этом, можно сказать, что это будет элитный отряд. Отбор обещает быть жестким. Добровольцам предстоит пройти строгий отборочный цикл.

- Отряд будет помогать сотрудникам МЧС в обеспечении безопасности населения, оказывать содействие при подготовке граждан к действиям в чрезвычайных ситуациях, а также принимать участие в организации мероприятий в рамках Всероссийского движения «Школа безопасности» и «Юный спасатель», - добавляют в ведомстве.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Барнаул встал в девятибальных пробках утром 20 декабря
Рождественская ярмарка открылась в парке «Барнаульская крепость»
В сквере им. Германа Титова начал работать каток
Приставы арестовали половину автомобиля и пытаются ее продать на торгах
20 декабря в Алтайском крае ухудшится погода
Заведующая барнаульского детсада пойдет под суд за «мертвые души»
Власти Барнаула рассказали, когда стартует прием документов на перевод в школу №135
День Николая Чудотворца празднуется 19 декабря
Случайный прохожий помог доказать вину пьяного водителя
Детская команда КВН «120dB» завершила победами уходящий год
«Алтайэнерго»: на территории края не должно быть бесхозных энергообъектов
Жительница Змеиногорска убила сожителя и сама позвонила в полицию
Белокуриха получила более 18 млн рублей курортного сбора
Алтайский край засветился в антирейтинге по просроченным кредитам
В уголовном деле на барнаульский лицей №101 появились новые факты
Наивная пенсионерка передала мошенникам данные трех банковских карт