2018-12-19T06:09:08+03:00
Общество

В Барнауле прошел финал спортивного проекта «Трансформация»

Дарья САВЕНКО
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Фото Андрей и Марина ЛихошерстовыФото Андрей и Марина Лихошерстовы
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Три месяца 95 жителей краевой столицы совершенствовали свою спортивную форму в рамках фитнес-проекта «Трансформация». Под руководством наставников они соблюдали диету, тренировались, а дополнительно посещали мастер-классы и публичные лекции по правильному питанию.

На профессиональную сцену 15 декабря вышли 57 участников. Изначально участников разделили на четыре категории: мужчины и женщины до и после 35 лет. Отдельно выступали девушки в категории фитнес-бикини. Для них проект стал «пробой пера» для дальнейших профессиональных спортивных выступлений.

Фото Андрей и Марина Лихошерстовы

Фото Андрей и Марина Лихошерстовы

Любителей оценивали по итогам внутреннего голосования среди участников и по итоговой форме на финальном выступлении. Призовой фонд конкурса составил 100 тысяч рублей.

– Проект проходил второй раз, но вновь поразил результатами. Во-первых, впервые на сцену вышли обычные люди. Во-вторых, некоторые участники показали результат, которого тренеры обычно ждут от профессиональных спортсменов. Некоторые участники уже ходили в зал, часть только начали одновременно со стартом «Трансформации», однако все признавались, что именно проект и командная работа стали стимулом к изменениям, – рассказывает чемпион Европы по бодибилдингу Александр Барбашин, главный организатор и один из наставников проекта. – Поэтому в следующем сезоне проекта мы решили ввести категорию «пляжный бодибилдинг» для мужчин, чьи результаты близки к спортивным.

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