2018-12-18T10:34:30+03:00
Происшествия

Убийство 20-летней девушки раскрыли через 16 лет после ее смерти

Иван ОЛЕКСЮК
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Жителя Новоалтайска осудили за убийство 20-летней девушки, которое он совершил 16 лет назад. Все это время преступник оставался на свободе и успешно скрывался от правосудия.

- В 2001 году осужденный познакомился на улице с девушкой, предложив ей прогуляться. После недолгого общения, применяя физическую силу, он изнасиловал, а затем задушил молодую женщину, - сообщает краевой Следственный комитет.

Тело преступник бросил в гаражах. Долгое время убийство оставалось нераскрытым. Лишь спустя 16 лет преступника удалось поймать. Дело направили в суд, который, приняв во внимание собранные следствием доказательства, признал его виновным и назначил наказание в виде 11 лет в колонии строгого режима.

- Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 40-летнему жителю города Новоалтайска. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с изнасилованием), - сообщают следователи.

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