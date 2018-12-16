Жительница Барнаула украла телефон у своего собутыльника

СЕГОДНЯ 08:30 2018-12-16T08:30:50+03:00

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Полицейские краевой столицы задержали женщину, которая подозревается в краже мобильного телефона.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю, 41-летняя женщина пришла к своему 44-летнему знакомому. Вместе они весело выпивали, пока гостья не украла телефон хозяина дома, когда тот вышел из комнаты. После она ушла, но направилась не к себе домой, а в ломбард. Ущерб составил 10 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили местонахождение подозреваемой, она была задержана и дала признательные показания. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного Кодекса РФ (кража).

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