Жительница Барнаула заплатила 45 тысяч рублей за поддельные шубы

15 Дек. 07:37 2018-12-15T07:40:13+03:00

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Барнаульская пенсионерка потратила 45 тысяч рублей на поддельные шубы. Женщина думала, что покупает одежду из натурального меха.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, пенсионерка увидела во дворе дома мужчину, который торговал шубами из автомобиля. Когда она к нему подошла, торговец предложил ей купить норковую шубу за 30 тысяч рублей. Пожилая женщина привела злоумышленника к себе в квартиру, где и отдала ему запрашиваемую сумму. После этого злоумышленник предложил женщине купить еще одну шубу, но уже за 15 тысяч рублей. Женщина снова согласилась.

Позже соседи подсказали обманутой пенсионерке, что она купила шубы из искусственного меха. Тогда женщина обратилась с заявлением в полицию.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье мошенничество.