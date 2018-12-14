2018-12-14T13:39:49+03:00
Происшествия

Трое сотрудников Бийского олеумного завода пострадали в результате ЧП

Один из них в реанимации
Анна СЕМИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Госпитализация потребовалась троим сотрудникам Бийского олеумного завода после того, как на предприятии произошло ЧП.

Как сообщает «Бийский рабочий», 12 декабря на участке парового трубопровода сорвало заглушку. В этот момент мимо проходили рабочие. Трое получили травмы различной степени тяжести. Им потребовалась экстренная госпитализация. Издание сообщает, что один из пострадавших находится в реанимации, остальные – в обычной палате.

Между тем, по данному факту начата доследственная проверка, в ходе которой предстоит выяснить все обстоятельства случившегося. Уже известно, что в минувшую среду на БОЗе произошла разгерметизация «заглушки» металлической трубы паропровода, предназначенного для технических нужд предприятия.

Тем временем в соцсетях пишут, о том, что на самом деле произошло на заводе:

- Вообще это произошло в среду, в 3 часа дня, они шли до здания мимо трубопровода. На этом трубопроводе была заглушка, она слетела и их ошпарило. Один на бетонную плиту упал и у него раздроблена тазобедренная кость, у другого ожог 25 % тела, а у третьего ожог ног, - пишет в паблике «Инцидент Бийск» пользователь Stanislav Biryukov.

На самом заводе сообщают, что в настоящее время издан приказ о создании комиссии по расследованию причин инцидента.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Бийчанина, который выложил в сеть порно-снимки с учительницей, отправили в тюрьму
Жильцы четырех домов в Барнауле остались без воды из-за коммунальной аварии
Водитель врезался в толпу на остановке: ГИБДД проводит проверку
Какую музыку слушают алтайские депутаты
На выходных в Барнауле потеплеет до -3 градусов
Обожженную кипятком девочку перевели из реанимации в обычную палату
Новый год уже близко: В Барнауле открываются елочные базары
Жителей Алтайского края просят помочь в поисках Алексея Рябцева
Замдиректора барнаульской школы №31 обвиняют в халатности
На Алтае селянка организовала в своем доме наркопритон
В Рубцовске двое осужденных хотели на свободу и дали взятки
На площади Сахарова начали строить ледовый городок
Специалисты радиоветлаборатории находят в рыбе личинки гельминтов
Голубую ель установили в Научном Городке
Подросток разгромил магазин кувалдой и топором
В Барнауле без конкурса ищут перевозчиков для маршрутов №18 и 58
В Барнауле определили победителей премии «Менеджер года»
Глава Барнаула утвердил новые цены на проезд
Барнаульцы провели ночь без отопления - сейчас коммунальная авария устранена
Автослесарь угнал и продал машину клиента
Коммунальную аварию на Южном до сих пор устраняют
Барнаулец украл одежду из торгового центра, чтобы впечатлить девушку
Житель Славгорода ответит за насилие, которое совершил более 10 лет назад
Скандал в Барнауле: Пятиклассник в стенах школы отравился наркотиком
На выходных в Барнауле ожидается -3 градуса
Освещение и светофоры отключат на Павловском тракте в Барнауле
В Бийске возводят снежные городки
На Алтае с трассы слетел груженый «КамАЗ»