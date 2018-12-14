2018-12-14T13:39:49+03:00
Происшествия

Трое сотрудников Бийского олеумного завода пострадали в результате ЧП

Один из них в реанимации
Анна СЕМИНА
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Госпитализация потребовалась троим сотрудникам Бийского олеумного завода после того, как на предприятии произошло ЧП.

Как сообщает «Бийский рабочий», 12 декабря на участке парового трубопровода сорвало заглушку. В этот момент мимо проходили рабочие. Трое получили травмы различной степени тяжести. Им потребовалась экстренная госпитализация. Издание сообщает, что один из пострадавших находится в реанимации, остальные – в обычной палате.

Между тем, по данному факту начата доследственная проверка, в ходе которой предстоит выяснить все обстоятельства случившегося. Уже известно, что в минувшую среду на БОЗе произошла разгерметизация «заглушки» металлической трубы паропровода, предназначенного для технических нужд предприятия.

Тем временем в соцсетях пишут, о том, что на самом деле произошло на заводе:

- Вообще это произошло в среду, в 3 часа дня, они шли до здания мимо трубопровода. На этом трубопроводе была заглушка, она слетела и их ошпарило. Один на бетонную плиту упал и у него раздроблена тазобедренная кость, у другого ожог 25 % тела, а у третьего ожог ног, - пишет в паблике «Инцидент Бийск» пользователь Stanislav Biryukov.

На самом заводе сообщают, что в настоящее время издан приказ о создании комиссии по расследованию причин инцидента.

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