Подростки угнали ВАЗ, чтобы покататься

6 Дек. 18:53 2018-12-06T18:54:11+03:00

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В Рубцовске двое подростков 16-ти и 17-ти лет угнали ВАЗ-2101, чтобы покататься.

Как рассказали в региональном следкоме, это произошло в августе этого года. Вечером парни камнем разбили стекло машины местного жителя и завели ее.

- Несовершеннолетние покатались по городу, а затем оставили авто на проезжей части и скрылись, - уточнили в ведомстве.

Также была доказана причастность 16-летнего юноши к хищению еще одного автомобиля, принадлежащего жительнице Рубцовска. Правда, задуманное он довел не до конца - не смог завести машину.

Дело возбудили по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса РФ (угон) и пункту «а» части 2 статьи 166 Уголовного кодекса РФ (угон, совершенный группой лиц по предварительному сговору). Свою вину несовершеннолетние полностью признали. Дело с обвинительным заключением направлено в суд.