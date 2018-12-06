Женщина скрыла убийство мужа соседом

6 Дек. 17:28 2018-12-06T17:28:00+03:00

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55-летняя жительница Рубцовска скрыла убийство мужа, которое совершил сосед.

Как сообщили в Следственном управлении СК по региону, в конце августа этого года женщина пригласила в гости соседа для беседы с супругом, который периодически избивал ее на почве ревности.

- Во время распития алкоголя супруги снова стали конфликтовать. Гость пригласил мужчину для разговора в другую комнату. И там нанес ему в спину смертельное ножевое ранение, - рассказали в ведомстве.

После гость попросил женщину помочь закопать тело ее мужа и сокрыть следы преступления. Через несколько дней ее сосед обратился в полицию, признался в убийстве и написал явку с повинной. В отношении обоих заведены уголовные дела. Мужчина ответит за убийство, а женщина – за укрывательство преступления. Суд еще не состоялся.