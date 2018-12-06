2018-12-06T17:30:38+03:00
Общество

Храм на родине оружейника Калашникова передадут РПЦ

САПОЖКОВА Александра
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В селе Курья, на родине знаменитого конструктора оружия Михаила Калашникова, завершают реставрацию памятника Церкви Знамения. Реконструкция проводится за счет спонсоров. Уже воссоздан первоначальный облик храма, сообщили в правительстве региона.

- Усилены основные конструкции, восстановлена кирпичная кладка в алтарной и купольной частях, во внутренних помещениях проводят отделочные работы, устройство инженерных систем, завершается благоустройство территории, - рассказал губернатор края Виктор Томенко.

Украшением церкви стали мозаичные иконы на фасадах и в алтаре, выполненные на Колыванском камнерезном заводе из коргонского порфира.

Ремонт планируют завершить летом следующего года, а открытие и освящение намечено на октябрь 2019-го. После чего храм передадут Русской православной церкви.

Отметим, в ноябре 2019 года состоятся мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения Калашникова. Они пройдут по всей стране, в том числе на малой родине конструктора - в селе Курья.

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