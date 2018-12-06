Бодибилдера отправили в тюрьму за контрабанду анаболиков

6 Дек. 15:49 2018-12-06T15:54:40+03:00

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Барнаульского бодибилдера осудили за контрабанду анаболических стероидов.

Как сообщили в прокуратуре края, мужчина через Интернет для личного пользования заказал из Беларуси 14 ампул сильнодействующего вещества для поддержания физической формы.

- Он пояснил, что на протяжении полутора лет занимался в тренажерном зале и для достижения высоких показателей решил приобрести препараты. Причем мужчина знал, что это уголовно-наказуемое деяние, - рассказали в ведомстве.

Его задержали на почте при получении посылки. Суд квалифицировал его действия как контрабанда сильнодействующих веществ и назначил три года лишении свободы.

Справка КП

Часть 1 ст. 226.1 УК РФ: незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо Госграницу РФ с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС сильнодействующих веществ наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до миллиона рублей.