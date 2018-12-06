Ограбление на миллион: двое в масках ворвались в офис торговой организации

6 Дек. 14:11 2018-12-06T18:36:55+03:00

Полиция уже занимается этим делом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Разбойное нападение на офис торговой организации совершено в Барнауле утром 6 декабря.

Как сообщается в паблике «Инцидент Барнаул», ЧП случилось на улице Челюскинцев.

- Около 7:30 после открытия офиса кассиром в помещение ворвались двое мужчин в масках и, угрожая пистолетом, заставили кассира открыть сейф.

По словам информаторов, из сейфа грабители похитили более миллиона рублей. Купюры сложили в сумку и скрылись с места происшествия.

Отмечается, что в Главном управлении МВД России по Алтайскому краю информацию подтвердили.

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