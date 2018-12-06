6 Дек. 13:13 2018-12-06T13:13:04+03:00

Они простояли во дворе всего год

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В Рубцовске возбудили уголовное дело после того, как 11-летняя девочка переломала ноги, качаясь на качелях.

Инцидент произошел минувшей осенью. За год до этого, в рамках муниципального контракта, на детской площадке во дворе одного из жилых домов Рубцовск установили игровой комплекс.

В один из октябрьских дней туда пришла 11-летняя девочка. Она хотела покачаться на качелях. Когда школьница начала раскачиваться, конструкция не выдержала, металлическая перекладина сорвалась вниз, после чего качели завались на бок, придавив девочку.

- В результате качели придавили ребенку ноги. Медики диагностировали у нее перелом голени обеих конечностей, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю. - Такие травмы оцениваются как тяжкий вред здоровью.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе круг ответственных лиц.