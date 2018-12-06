Барнаульцы психуют из-за «Шапье»

СЕГОДНЯ 12:04 2018-12-06T12:09:18+03:00

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В Барнауле уже год как не работает магазин головных уборов «Шапье» на улице Взлетной, 16. При этом на самом здании осталось его название. А на дверях барнаульцев ждет надпись на грани истерики. Журналист «МК на Алтае» поделился своим мнением на этот счет:

- «Шапье» было вполне популярным местом. И до сих пор народ идет туда, чтобы купить шапочку или шарфик. И вот заходит человек, и его встречает небольшая бумаженция: «Магазин «Шапье» закрылся» Совсем закрылся! Не переехал».

Чувствуете накал? Ну просто мозг вынесли новым арендаторам желающие прикупить теплую обновку. Сил нету!

Так вы уберите всю информацию о магазине! Почистите соцсети, уберите вывеску, рекламу шапьевскую. И нервы будут в порядке и у новых арендаторов, и у бывшего «Шапье», и покупателей, которые едут через весь город за шапками

И будет во всем мире покой и благодать!