«Росводоканал» отключает барнаульских должников даже в сильные морозы

СЕГОДНЯ 11:34 2018-12-06T11:34:06+03:00

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«Росводоканал Барнаул» отключает должников, несмотря на то, что морозы в краевой столице опускаются ночью ниже -30 градусов.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, накануне сотрудники наведались к должникам за воду. Одним из адресов, попавших под отключение, стал дом на улице Пригородной, на котором задолженность превысила 6 тыс. рублей. Однако уже после начала работ по отключению, этот абонент оплатил долг и пеню.

Напомним, если долг за воду и водоотведение превышает два месяца, потребитель попадает в списки на отключение. После телефонных и письменных предупреждений услуги неплательщику ограничиваются до полного погашения долга и начисленной пени. Также он должен будет оплатить работу бригады по проведению отключения. В зимнее время стоимость такой услуги возрастает до 15 тыс. рублей.

Рассчитываться за услуги водоснабжения и водоотведения нужно своевременно – до 10 числа каждого месяца.