Работодатель-мошенник обманул барнаульца на 13 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 09:05 2018-12-06T09:05:51+03:00

Сотрудники полиции просят быть бдительными и не попадаться на уловки мошенников. Фото: Дарья САВЕНКО

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Полицейские Барнаула разыскивают мошенников, которые похитили 13 тысяч рублей у горожанина.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю, накануне житель Барнаула нашел в интернете открытую вакансию штукатура для проведения ремонтных работ одного из учреждений города. Мужчина договорился о собеседовании. Перед назначенной встречей потенциальный работодатель попросил барнаульца пополнить счет нескольких телефонных номеров на 13 тысяч рублей. Мужчина сделал, о чем его просили, однако потом дозвониться до работодателя он не мог – его телефон был выключен.

Молодой человек понял, что стал жертвой мошенников и обратился в органы внутренних дел. В настоящее время по данному факту стражами правопорядка возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст.159 УК РФ (Мошенничество).

Сотрудники полиции просят быть бдительными и не попадаться на уловки мошенников.