2018-12-06T08:32:30+03:00
Общество

На улицах Барнаула работают почти 60 машин спецтехники

Дарья САВЕНКО
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«Автодорстрой» призывает автомобилистов быть осторожными на дороге«Автодорстрой» призывает автомобилистов быть осторожными на дорогеФото: Дарья САВЕНКО
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В четверг, 6 декабря, на уборке дорог Барнаула от снега задействовано 58 единиц техники, 67 дворников и 36 грузчиков «Автодорстроя».

Как сообщает в пресс-службе городской администрации, снегоуборочная техника сейчас работает на всех проспектах и площадях города, вывоз снега продолжается с проспекта Социалистического, улиц Попова, Гущина и других.

В ночь на четверг, 6 декабря, силами «Автодорстрой» с дорог краевой столицы было вывезено 2165 кубометров снега. Для посыпки наиболее опасных участков проезжей части, спусков, подъемов израсходована 61 тонна песчано-соляной смеси. На городских улицах работала 91 единица снегоуборочной техники.

«Автодорстрой» призывает автомобилистов быть осторожными на дороге, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и парковки, с пониманием относиться к работе снегоуборочной техники.

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