2018-12-06T07:58:01+03:00
Происшествия

Авария со «скорой» произошла в Барнауле

Из людей никто не пострадал
Анна СЕМИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Ленинском районе Барнаула вечером в среду, 5 декабря, произошла авария с участием машины «скорой» помощи.

Как рассказали участники сообщества «Инцидент Барнаул» в социальной сети «Вконтакте», дорожно-транспортное происшествие произошло на пересечении улиц Попова и Георгия Исакова. Прямо на перекрестке столкнулась карета «скорой» помощи и «шестерка». К счастью, в ДТП никто не пострадал.

Очевидцы рассказывают, что «скорая» ехала с включенными проблесковыми маячками и сиреной. Соответственно, автомобиль имел преимущество в движении.

В целом за последние сутки в Барнауле произошло немало ДТП. К примеру, этим утром на мосту перед Новым рынком столкнулись сразу несколько автомобилей и автобус. Соответственно занятой оказалась целая полоса. Стоит ли говорить, что это значит для данного места – многочасовая пробка. Затор сохраняется и по сей момент.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В сквере им. Германа Титова начал работать каток
Приставы арестовали половину автомобиля и пытаются ее продать на торгах
20 декабря в Алтайском крае ухудшится погода
Заведующая барнаульского детсада пойдет под суд за «мертвые души»
Власти Барнаула рассказали, когда стартует прием документов на перевод в школу №135
День Николая Чудотворца празднуется 19 декабря
Случайный прохожий помог доказать вину пьяного водителя
Детская команда КВН «120dB» завершила победами уходящий год
«Алтайэнерго»: на территории края не должно быть бесхозных энергообъектов
Жительница Змеиногорска убила сожителя и сама позвонила в полицию
Белокуриха получила более 18 млн рублей курортного сбора
Алтайский край засветился в антирейтинге по просроченным кредитам
В уголовном деле на барнаульский лицей №101 появились новые факты
Студенческий спасательный отряд появится на Алтае
Наивная пенсионерка передала мошенникам данные трех банковских карт