2018-12-06T07:58:01+03:00
Происшествия

Авария со «скорой» произошла в Барнауле

Из людей никто не пострадал
Анна СЕМИНА
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В Ленинском районе Барнаула вечером в среду, 5 декабря, произошла авария с участием машины «скорой» помощи.

Как рассказали участники сообщества «Инцидент Барнаул» в социальной сети «Вконтакте», дорожно-транспортное происшествие произошло на пересечении улиц Попова и Георгия Исакова. Прямо на перекрестке столкнулась карета «скорой» помощи и «шестерка». К счастью, в ДТП никто не пострадал.

Очевидцы рассказывают, что «скорая» ехала с включенными проблесковыми маячками и сиреной. Соответственно, автомобиль имел преимущество в движении.

В целом за последние сутки в Барнауле произошло немало ДТП. К примеру, этим утром на мосту перед Новым рынком столкнулись сразу несколько автомобилей и автобус. Соответственно занятой оказалась целая полоса. Стоит ли говорить, что это значит для данного места – многочасовая пробка. Затор сохраняется и по сей момент.

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