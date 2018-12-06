2018-12-06T06:47:05+03:00
Общество

Полицейские помогли замерзающему на трассе водителю грузовика

У него в автомобиле замерзло топливо
Анна СЕМИНА
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Полицейские, которые спасли мужчинуПолицейские, которые спасли мужчинуФото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю
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Сотрудники Госавтоинспекции Каменского района Алтайского края не дали замерзнуть водителю, чей грузовик встал на трассе.

Особо напряженной выдалась работа сотрудников ГИБДД в последние дни, так как в регионе резко похолодало. В такие периоды Госавтоинспекция ориентируется на оказание помощи участникам дорожного движения, а также обнаружение брошенного транспорта.

На днях со сложной ситуацией столкнулся водитель грузовика. 4 декабря в отдел полиции Камня-на-Оби пришло сообщение о том, что на трассе, примерно в десяти километрах от города, стоит сломанный грузовой автомобиль и водителю, судя по всему, требуется помощь.

- Для проверки информации туда направили экипаж Госавтоинспекции. Данные подтвердились. Оказалось, что грузовик «Фотон» заглох из-за замершего на морозе дизельного топлива. Было очевидно, что мужчина уже сильно замерз, - рассказывают в пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю.

Полицейские усадили водителя в свой служебный автомобиль, а сами вызвали спецтехнику для буксировки грузовика в теплый гараж для дальнейшего ремонта. Позже водитель смог самостоятельно продолжить свой путь.

На прощание мужчина поблагодарил сотрудников ДПС.

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