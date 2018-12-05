СЕГОДНЯ 15:21 2018-12-05T15:21:44+03:00

Водитель не пострадал Фото: со страницы vk.com/incident_22

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В результате ДТП под Бийском перевернулся бензовоз из Барнаула. Авария произошла во вторник, 4 декабря.

Как сообщается в сообществе в «Вконтакте» «Инцидент Барнаул», утром на 344 километре трассы Р-256 Чуйский тракт на повороте к бийскому поселку Заря в кювет слетел бензовоз с полной цистерной топлива.

Как сообщили в краевом ГИБДД, водитель бензовоза MAN не справился с управлением и съехал в кювет, после чего бензовоз перевернулся. Разлива топлива удалось избежать. Водитель в ДТП не пострадал.

Напомним, ранее жители жаловались на плохую работу дорожных служб – на трассах образовалась колея и накат. Это притом, что дорожные службы работают в усиленном режиме.

Жителей просят соблюдать осторожность, быть внимательными и не превышать скоростной режим.