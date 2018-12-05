2018-12-05T08:07:15+03:00
Туризм

Горнолыжный комплекс открывается на Алтае

Berloga возобновляет работу после обильных снегопадов
Анна АДАМАЙТЕС
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Berloga, горнолыжный комплекс из Заринского района, начинает работать после обильных снегопадов. Об этом сообщил Алтайтурцентр. К началу зимнего сезона на горнолыжном комплексе перепланировали склон.

В настоящее время склон, по заверениям представителей «Берлоги», стал более комфортным для катания, и теперь с него удобно кататься как на горных лыжах, так и на сноубордах практически из любой точки.

Также в горнолыжном комплексе открыли новый хостел (вмещает до 12 человек), а также люксовый коттедж (приблизительно такой же вместимости), расширили меню кафе (появилось горячее с первым и вторым), оплатить услуги теперь здесь можно через электронную систему. Также на территории комплекса установили банкомат.

Трассы открыты для катания в четверг, пятницу, субботу и воскресенье.

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