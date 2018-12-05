2018-12-05T11:54:18+03:00
Туризм

Горнолыжный комплекс открывается на Алтае

Berloga возобновляет работу после обильных снегопадов
Анна АДАМАЙТЕС
Поделиться:
Трасса стала удобнееТрасса стала удобнееФото: Анна АДАМАЙТЕС
Изменить размер текста:

Berloga, горнолыжный комплекс из Заринского района, начинает работать после обильных снегопадов. Об этом сообщил Алтайтурцентр. К началу зимнего сезона на горнолыжном комплексе перепланировали склон.

В настоящее время склон, по заверениям представителей «Берлоги», стал более комфортным для катания, и теперь с него удобно кататься как на горных лыжах, так и на сноубордах практически из любой точки.

Также в горнолыжном комплексе открыли новый хостел (вмещает до 12 человек), а также люксовый коттедж (приблизительно такой же вместимости), расширили меню кафе (появилось горячее с первым и вторым), оплатить услуги теперь здесь можно через электронную систему. Также на территории комплекса установили банкомат.

Трассы открыты для катания в четверг, пятницу, субботу и воскресенье.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В сквере им. Германа Титова начал работать каток
Приставы арестовали половину автомобиля и пытаются ее продать на торгах
20 декабря в Алтайском крае ухудшится погода
Заведующая барнаульского детсада пойдет под суд за «мертвые души»
Власти Барнаула рассказали, когда стартует прием документов на перевод в школу №135
День Николая Чудотворца празднуется 19 декабря
Случайный прохожий помог доказать вину пьяного водителя
Детская команда КВН «120dB» завершила победами уходящий год
«Алтайэнерго»: на территории края не должно быть бесхозных энергообъектов
Жительница Змеиногорска убила сожителя и сама позвонила в полицию
Белокуриха получила более 18 млн рублей курортного сбора
Алтайский край засветился в антирейтинге по просроченным кредитам
В уголовном деле на барнаульский лицей №101 появились новые факты
Студенческий спасательный отряд появится на Алтае
Наивная пенсионерка передала мошенникам данные трех банковских карт