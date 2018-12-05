2018-12-05T07:59:52+03:00
Общество

Следователи начали проверку после исчезновения мальчика в Барнауле

Иван ОЛЕКСЮК
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Краевой следственный комитет начал проверку после безвестного исчезновения 9-летнего мальчика в Барнауле. Во вторник, 4 декабря, около 15.30 мальчик вышел из дома и не вернулся. Нашли ребенка только на следующее утро.

- По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю незамедлительно зарегистрирован материал доследственной проверки, - сообщили в ведомстве.

Известно, что мальчик воспитывается в благополучной семье. В настоящее время в рамках проверки следователями совместно с оперативными сотрудниками полиции проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление обстоятельств его ухода. Следователи опрашивают родственников, педагогов, а также других людей, входящих в круг знакомых несовершеннолетнего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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