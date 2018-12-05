2018-12-05T14:22:19+03:00
Общество

Онлайн-трансляция: в Барнауле в мороз пропал 9-летний мальчик

Поиски ребенка продолжались всю ночь
Иван ОЛЕКСЮК
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Фото из ориентировкиФото из ориентировкиФото: предоставлено пресс-службой
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Всю ночь в Барнауле шли поиски 9-летнего школьника. Мальчик ушел из дома и не вернулся во вторник, 4 декабря, в 15.30. Вся барнаульская полиция стоит на ушах – на улице трещат морозы, где находится мальчишка до сих пор неизвестно.

Приметы: на вид 9 лет, рост 140 см, худощавого телосложения, волос светлый, короткий.

Одет: шапка синяя с балаболкой с белой полосой, спереди надпись "Россия", куртка темно-синяя с меховой опушкой, джинсы синие. При себе у мальчика был синий школьный рюкзак.

8.10 В поисках участвуют водители "Яндекс Такси". Их просят обращать внимание на детей и сообщать в полицию.

8.25 К поискам подключены волонтеры. Они начали обходить места, где мог оказаться ребенок, еще накануне вечером. Пока поиски не принесли результатов.

8.39 Объявлен сбор волонтеров. Улица Солнечная Поляна, 26а (у магазина «Ярче»).

8.50 Стал известен предполагаемый район местонахождения ребенка – район Солнечной поляны и Антона Петрова.

9.00 Звонок руководителю волонтеров. Голос бодрый, слышно, что собеседник давно не спит.

- Сейчас печатаются ориентировки – около 250 штук. Волонтеры будут оклеивать столбы, остановки, места вероятного появления мальчика. Задачи по прочесу местности нет. Скорее всего, мальчик находится в теплом помещении, - рассказал руководитель отряда «Лиза Алерт» на Алтае Андрей Мамаев.

9.05 Есть сомнения, что пропавший школьник может находиться в природной среде, скорее всего, мальчик где-то в теплом месте. Не исключено, что у друзей. В настоящее время нет версии, что ребенок стал объектом преступного посягательства.

10.30 Стало известно, что мальчик раньше не уходил из дома, семья благополучная.

10.40 Краевой Следственный комитет начал проверку по факту исчезновения мальчика. В настоящее время в рамках проверки следователями совместно с оперативными сотрудниками полиции проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление обстоятельств его ухода. Следователи опрашивают родственников, педагогов, а также других людей, входящих в круг знакомых несовершеннолетнего.

11.14 Мальчик найден. Жив-здоров. Все это время он находился в квартире знакомых. В настоящее время мальчика опрашивают следователи.

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