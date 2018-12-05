2018-12-05T06:17:50+03:00
Происшествия

Месячного теленка украли на Алтае

С фермы вор нес его домой на руках
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Теленка вернули на фермуТеленка вернули на фермуФото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю
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Полицейские Алтайского края раскрыли кражу месячного теленка.

По предварительной информации накануне ночью в селе Бурановка 33-летний рецидивист забрался на территорию фермы и похитил оттуда месячного теленка.

- Проникнуть туда ему не доставило сложности, потому что ранее он работал на этой ферме и прекрасно знал расположение стойла с животными, - сообщают в пресс-службе Главного управления МВД России по региону.

Позже полицейским мужчина расскажет, что теленка нес домой на руках, а затем спрятал в своем сарае и хотел оставить его и вырастить.

Примечательно, что о краже стало известно даже раньше того, как работники фермы заметили пропажу животного и написали заявление. Отрицать свою вину задержанный не стал. Ему насчитали материальный ущерб около десяти тысяч рублей.

По факту кражи завели уголовное дело. Селянину грозит до пяти лет лишения свободы.

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