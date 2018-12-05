Месячного теленка украли на Алтае
Полицейские Алтайского края раскрыли кражу месячного теленка.
По предварительной информации накануне ночью в селе Бурановка 33-летний рецидивист забрался на территорию фермы и похитил оттуда месячного теленка.
- Проникнуть туда ему не доставило сложности, потому что ранее он работал на этой ферме и прекрасно знал расположение стойла с животными, - сообщают в пресс-службе Главного управления МВД России по региону.
Позже полицейским мужчина расскажет, что теленка нес домой на руках, а затем спрятал в своем сарае и хотел оставить его и вырастить.
Примечательно, что о краже стало известно даже раньше того, как работники фермы заметили пропажу животного и написали заявление. Отрицать свою вину задержанный не стал. Ему насчитали материальный ущерб около десяти тысяч рублей.
По факту кражи завели уголовное дело. Селянину грозит до пяти лет лишения свободы.