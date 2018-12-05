Андрей Щукин может возглавить ЗАГС Алтайского края

5 Дек. 04:40 2018-12-05T04:40:29+03:00

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Новым начальником управления ЗАГС Алтайского края возможно станет экс-зампредседателя правительства региона Андрей Щукин. Об этом сообщает «Политсибру» со ссылкой на свой источник.

В настоящий момент врио заместителя министра юстиции Алтайского края, начальника управления записи актов гражданского состояния является Оксана Грохотова.

Щукин был отстранен от занимаемой должности 12 октября 2018 года. Он обратился к главе региона Виктору Томенко с заявлением о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию. Позже ходили слухи, что Щукин станет заместителем руководителя Барнаульского Главпочтамта.

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