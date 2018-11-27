Кадровые изменения произошли в Правительстве Алтайского края

СЕГОДНЯ 09:43 2018-11-27T10:33:46+03:00

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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел очередные кадровые изменения в правительстве региона.

Так, начальником управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края назначена Екатерина Четошникова. Кроме того, она будет осуществлять временное исполнение обязанностей по должности начальника управления спорта и молодежной политики Алтайского края до государственной регистрации управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края.

Врио руководителя инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского края назначен Олег Веремеинко. Также он будет осуществлять временное исполнение обязанностей по должности руководителя Государственной инспекции Алтайского края до государственной регистрации инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского края.

Евгений Нечепуренко назначен на должность начальника управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края. Также он будет осуществлять временное исполнение обязанностей по должности начальника управления связи и массовых коммуникаций Алтайского края с 30 ноября 2018 года до государственной регистрации управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края.

Максим Герасимюк тем временем освобожден от временного исполнения обязанностей по должности начальника управления связи и массовых коммуникаций Алтайского края и уволен с государственной гражданской службы Алтайского края в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта. Уволен по этой причине и начальник управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов Сергей Родт.

Временное исполнение обязанностей по должности начальника управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов с 28 ноября 2018 года возложено на Олега Колоскова, временно исполняющего обязанности заместителя начальника управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов, начальника отдела мониторинга, анализа и развития информационных технологий.