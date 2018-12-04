2018-12-04T16:36:40+03:00
Общество

В барнаульских школах и детсадах усилят контроль за температурой

Дарья САВЕНКО
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Во всех школах и детских садах Барнаула ведется мониторинг температурного режимаВо всех школах и детских садах Барнаула ведется мониторинг температурного режимаФото: Дарья САВЕНКО
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Глава Барнаула Сергей Дугин поручил в период надвигающихся морозов особое внимание уделить вопросам теплоснабжения социальных объектов. Об этом он заявил в рамках оперативного совещания с городскими службами.

Руководитель комитета по образованию города Наталья Полосина отметила, что во всех школах и детских садах Барнаула ведется мониторинг температурного режима. В случае любых отклонений от санитарно-эпидемиологических нормативов в учреждение выезжает специалист комитета для регулировки системы теплоснабжения.

В пресс-службе городской администрации отмечают, что на сегодняшний день температура в школах и детских садах соответствует установленным требованиям.

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