2018-12-04T06:28:30+03:00
Общество

Алтайские школы будут работать, несмотря на сильные морозы

САПОЖКОВА Александра
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Алтайские школы будут работать, несмотря на сильные морозыАлтайские школы будут работать, несмотря на сильные морозыФото: Олег УКЛАДОВ
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В период сильных морозов алтайские школы будут работать в штатном режиме. Учеников начальных классах нужно будет обязательно сопровождать в школу и домой.

Между тем, родители могут сами принимать решение о том, будет ли ребенок во время сильных холодов ходить на занятия, сообщает Минобразования региона.

- Если родители не желают отпускать ребенка на учебу, им следует сообщить об этом классному руководителю или в администрацию школы по телефону, а затем и в письменном виде, - говорят в министерстве.

Школам на время холодов рекомендовали организовать дистанционное обучение через систему «Сетевой край. Образование» и через электронную почту. Либо обеспечить консультации педагогов по самостоятельному изучению материала.

Информацию можно уточнить в Министерстве образования и науки края по тел. «горячей линии» 8 (3852) 29-86-21, по телефонам администрации школы, местного органа управления образования. Также информация будет размещена на школьных стендах, на сайтах школ, в дневниках учащихся.

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